Большинство россиян недовольны кабмином и Госдумой, но одобряют работу Путина

Около половины россиян (49%) полагают, что дела в стране сегодня идут в правильном направлении, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». По мнению 41% респондентов, Россия движется по неверному пути. Каждый десятый опрошенный затруднился с ответом на вопрос о положении дел в стране.

Согласно данным опроса, 68% россиян одобряют деятельность Владимира Путина по посту президента России, 31% -не одобряют.

При этом большинство жителей РФ (64%) отрицательно оценивают работу главы правительства Дмитрия Медведева, положительно – только 35%. В целом деятельность кабинета министров одобряют 43% россиян, не одобряют – 55%.

Также стало известно, что лишь 37% россиян довольны работой Госдумы, не одобряют работу нижней палаты парламента – 60%.

Опрос проведен 26 сентября – 2 октября 2019 года среди 1601 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ методом личного интервью.

«Левада-центр» внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.10.19

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