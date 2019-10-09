Из-за аномального тепла в Алтайском крае цветут деревья

В Алтайском крае установилась очень теплая погода, что нетипично для октября. В результате зацвела верба и проснулись насекомые, которые ранее впали в спячку.

По словам экспертов, повторное цветение деревьев и пробуждение насекомых стало возможным из-за высоких температур воздуха, не характерных для этого месяца. При этом такие природные аномалии пагубно влияют на флору и фауну, передает «Интерфакс».

«Дело в том, что эти деревья уже не зацветут предстоящей весной, а их цветение станет возможным только через год. Божьи коровки просто погибнут с наступлением холодов. Они накопили жировое тело, впали в спячку – и вдруг из-за жары проснулись, а вновь впасть в спячку уже не смогут», – пояснила профессор кафедры ботаники Алтайского государственного университета Татьяна Терехина.

С 10 октября в Алтайском крае вводят особый противопожарный режим из-за жаркой и сухой погоды. Температура воздуха в Барнауле поднялась до плюс 17 градусов.

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 09.10.19

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