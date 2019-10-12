В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

Над большей частью территории России температура воздуха превышает климатическую норму на 4-6 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии. В Омске был побит рекорд температуры для 10 октября, температура была выше 21 градуса. Такая высокая температура в принципе будет в ближайшие 5-6 дней. Особенно это сказывается на юге азиатской территории, где температура – от 15 до 20 градусов», – цитирует Вильфанда РИА «Новости».

По его словам, теплая погода связана с множеством факторов, которые привели к выносу теплых воздушных масс с юга.

Как писал «Новый День», из-за очень теплой погоды в Алтайском крае, что нетипично для октября, зацвела верба, и проснулись насекомые, которые ранее впали в спячку. По словам экспертов, повторное цветение деревьев и пробуждение насекомых стало возможным из-за высоких температур воздуха, не характерных для этого месяца. При этом такие природные аномалии пагубно влияют на флору и фауну.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.10.19

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