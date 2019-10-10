Минобороны отсудило у солдата 25 млн рублей за сломанную артустановку

В Кабардино-Балкарии суд признал виновным военнослужащего в повреждении самоходной артиллерийской установки. Ущерб составил 25,4 млн рублей.

Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 млн рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России, пишет «Коммерсант». Было установлено, что на выезде из Магаса в Ингушетии солдат, управлявший тягачом, резко затормозил. В результате САУ 2С7 «Пион» опрокинулась на асфальт.

Из-за падения установка получила повреждения, после которых не подлежит восстановлению. Солдата обвинили в том, что это произошло из-за того, что он плохо закрепил САУ на платформе прицепа.

Суд удовлетворил иск Минобороны о взыскании с военнослужащего стоимости артустановки. Водитель тягача свою вину не отрицал, но в суде просил оставить гражданский иск военного ведомства без рассмотрения.

Примечательно, что при рассмотрении подобного дела Ставропольский военный суд постановил взыскать с солдата, виновного в повреждении боевой машины «Панцирь-С» стоимостью более 17 млн рублей, размер одного месячного оклада и стоимость судебных издержек – 41,4 тысячи рублей.

Магас, Служба информации РИА «Новый День»

Магас. Другие новости 10.10.19

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