Россияне опережают и ЕС и США по поеданию яиц

Жители России употребляют гораздо больше рекомендуемой нормы яиц. По этому показателю РФ уступает только Китаю, опережая Евросоюз и США. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank CIB.

Каждый россиянин в среднем употребляет 280 яиц в год, это на 20 штук больше рекомендованной нормы. На протяжении последних десяти лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на 1,0% в год, пишет РБК со ссылкой на отчет.

Больше яиц едят только в Китае – 300 штук в год на человека. Пои этом российская норма потребления выше, чем в США (240 яиц) и ЕС (210 яиц).

«Внутреннее потребление столового яйца будет оставаться основным фактором роста его производства. В среднесрочной перспективе мы ожидаем замедления роста выпуска птичьего яйца до 1% в год против 1,6% в предшествующем периоде», – заявили аналитики.

В 2018 году в России произвели 44,9 млрд яиц. При этом рост производства замедлился из-за подорожавших кормов. По подсчетам аналитиков, к 2024 году производство яиц вырастет до показателя в 47,7 млрд штук.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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