Номера паспортов, телефонов и адреса миллиона россиян слили в Сеть

Специалисты по кибербезопасности обнаружили базу данных более миллиона россиян в открытом доступе. Предположительно, информация оказалась в Сети случайно из-за ошибки в конфигурации базы данных на одном из серверов, принадлежавшем микрофинансовой организации.

Обнаружил базу независимый исследователь по кибербезопасности, руководитель проекта Security Discovery Боб Дяченко, пишет «Коммерсант». Эксперт утверждает, что она была проиндексирована специализированными поисковиками еще в конце августа. Таким образом, у злоумышленников было время, чтобы скачать данные.

Вероятнее всего, база принадлежала микрофинансовой компании «ГринМани», выдававшей онлайн-займы. 12 сентября ЦБ исключил эту фирму из реестра МФО за многочисленные нарушения, связанные как с отношениями с заемщиками, так и с предоставлением недостоверной отчетности регулятору.

В обнаруженной базе содержатся полные паспортные данные и другие документы заемщика, адрес регистрации и фактического места жительства, номера телефонов, а также информация о кредитах и скоринговом балле. В общей сложности свыше 1 млн записей.

В «ГринМани» заявили, что проверяют поступившую информацию. «Компания соблюдает все требования по хранению и обработке персональных данных, предусмотренные законодательством, – заявил гендиректор Андрей Луцык. – До окончания проверки преждевременно говорить о том, что произошла какая-либо утечка».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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