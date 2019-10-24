Жители России доверяют армии больше, чем президенту, отчитался «Левада-центр»

Уровень доверия жителей России президенту страны второй год подряд уступает степени доверия армии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром». Согласно результатам исследования, армии доверяют 63% респондентов, главе государства – 60%. За год уровень доверия к армии снизился на 3% (было 66%), однако показатель президента прибавил 2% (было 58%).

За президентом в рейтинге доверия россиян с существенным отставанием идут ФСБ и другие спецслужбы, а также церковь. Им доверяют 48% и 40% соответственно. При этом число граждан, доверяющих спецслужбам, за год сократилась на 2% (было 50%). Уровень доверия церкви снизился на 8% (было 48%) – это худшая годовая динамика среди государственных и общественных институтов.

Кроме того, за последний год значительно упал уровень доверия к отечественным благотворительным организациям – с 38% до 33%. Отрицательную динамику также демонстрируют СМИ (падение степени доверия с 31% до 27%), малый и средний бизнес – с 30% до 26%, банки – с 25% до 22%.

Меньше всего россияне доверяют политическим партиям и крупному бизнесу, они набрали по 16%. Десять лет назад показатель партий был ниже более чем в два раза (7%), а уровень доверия крупному бизнесу составлял 9%.

Вместе с тем за год мизерно улучшили свои показатели полиция (с 31% до 32%) и прокуратура (с 29% до 30%). Суду доверяют 28% россиян – столько же, сколько и в прошлом году.

Уровень доверия россиян Госдуме и Совету Федерации составляет 24% и за год почти не изменился – было 23% и 25% соответственно. Правительству доверяют 26% россиян, что на 1% меньше, чем в прошлом году.

Стоит отметить, что правительство и Госдума вошли в число государственных и общественных институтов, которым россияне доверяют меньше всего – 32% и 33% соответственно. В лидерах по уровню недоверия также значатся банки и политические партии (по 30%), а также СМИ (29%). Рейтинг недоверия возглавил крупный бизнес (35%).

Всероссийский опрос был проведен 26 сентября – 2 октября 2019 года методом личного интервью среди 1601 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. «Левада-центр» включен внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Как пояснила социолог «Левада-центра» Карина Пипия в комментарии газете «Ведомости», отношение жителей России к армии не реагирует на экономическую ситуацию в стране в отличие от президента, на которого возлагается ответственность за внутренние проблемы. Кроме того, указала эксперт, «образ врага» никуда не пропал, более того сохранилась потребность в защите от внешних угроз. Пипия также отметила, что динамика общественного мнения в последние 20 лет демонстрирует высокий уровень недоверия к политическим институтам, в основе которого почти всегда лежат действия, воспринимаемые как несправедливые и приводящие к снижению уровня жизни. Один из примеров – повышение пенсионного возраста, указала она.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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