Депутаты предлагают ограничить время рекламы перед киносеансом

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям Андрей Свинцов предложил ввести ограничение на продолжительность рекламы перед сеансом в кинотеатре. По его мнению, рекламный блок не должен длиться более 10 минут.

«Человек приходит, платит за фильм, платит за напитки, за еду, то есть он тратит большую сумму денег и еще вынужден смотреть огромный объем рекламы. Это несправедливо по отношению к зрителю», – цитирует парламентария РИА «Новости».

Депутат отметил, что был на сеансах, где реклама перед показом шла более 20 минут. По его словам, подобное сложно выдержать даже взрослым, что уж говорить о детях, для которых поход в кино «превращается из праздника в мучение».

Ранее с инициативой регламентировать максимальное время, которое может быть отведено на рекламу перед началом сеанса, выступили члены Законодательного собрания Санкт-Петербурга. По данным депутата, Дениса Четырбока, коммерческие ролики длятся 20 минут, а иногда рекламный блок составляет 30 минут.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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