Более трети семей не знают о положенных им льготах

Порядка 35% российских семей с детьми не пользуются положенными по закону социальными мерами поддержки в связи с неосведомленностью об их существовании, пишут «Известия» со ссылкой на результаты всероссийского опроса Общественной палаты РФ.

Издание сообщает, что россияне не знают о возможности получить подарок для детей из многодетных семей и бесплатно посетить музей, парк культуры и отдыха, а также о праве посещать бассейны и спорткомплексы или раз в месяц получить выплату за поход в театр. Кроме того, выяснилось, что россияне не осведомлены о пособиях для детей родителей-инвалидов: из числа опрошенных такой возможностью пользуются лишь 18%. Как свидетельствуют результаты опроса, в сельской местности о льготах также не знают: большинство многодетных семей не осведомлены о льготах при уплате налога на транспорт, землю и имущество.

В Минтруде изданию пояснили, что получить льготы и выплаты можно по заявлению получателя. «Можно предположить, что часть граждан, имеющих права на социальную поддержку, не получает все положенные выплаты и льготы. Например, семья может получать две меры социальной поддержки и потенциально подходить под критерии еще трех, установленных на муниципальном уровне, но не написать заявления на их предоставление», – пояснили в пресс-службе ведомства.

В Министерстве труда рассказали, что сейчас льготники узнают о мерах поддержки в основном через официальные сайты, соцсети, информационные стенды, буклеты и СМИ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.10.19

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