«Пусть решает народ»: глава Минздрава предложила вынести на референдум вопрос об эвтаназии в РФ

Вопрос об эвтаназии в России должен решаться на всенародном референдуме. Такое мнение высказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире радио «Комсомольская правда».

Глава Минздрава отметила, что вопрос о разрешении в России эвтаназии – «очень сложный», он касается «главного права каждого человека на жизнь» и связан с преобладающей в стране религией. В зарубежных странах этот вопрос решается на референдумах, напомнила Скворцова.

Министр считает, что вопрос, нужна ли в стране эвтаназия, должны решить сами россияне. «Само население должно решить, готово оно на это пойти или нет», – сказала Скворцова, подчеркнув, что отказывается давать прогнозы относительно того, «как этот вопрос будет решаться в нашей стране».

Глава Минздрава при этом отметила, что в России в последние годы существенно упрощено применение сильнодействующих опиоидных обезболивающих для страдающих тяжелыми заболеваниями граждан. Она добавила, что сейчас в России развивается паллиативная помощь, которая позволяет тяжелобольным пациентам проживать последние месяцы и дни без боли.

Стоит отметить, что эвтаназия официально разрешена в Нидерландах, Швейцарии, Люксембурге, Бельгии, а также в некоторых штатах США. Во Франции альтернативой эвтаназии является погружение в медикаментозный сон до наступления естественной смерти.

Недавно в Бельгии провели эвтаназию участнице Паралимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро 40-летней Марике Верворт. Спортсменка продолжительное время страдала от прогрессирующей тетраплегии – двигательного паралича рук и ног. Это заболевание у нее диагностировали в возрасте 14 лет. В 2008 году спортсменка оформила все документы, дающие ей право на добровольный уход из жизни, но решилась на эвтаназию спустя 11 лет, когда болезнь стала резко прогрессировать.

Согласно февральскому опросу ВЦИОМ, половина россиян полагает, что в нашей стране эвтаназия должна быть разрешена для тяжелобольных людей. При этом подавляющее большинство россиян (89%) против разрешения эвтаназии всем желающим, достигшим совершеннолетия (18 лет). 37% участников опроса вообще не знает, что такое эвтаназия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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