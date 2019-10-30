Зарплата более 2 млн рублей: открыта вакансия мечты для любителей путешествий

Британская компания Wowcher, помогающая клиентам совершать выгодные покупки, открыла вакансию мечты. Организация ищет путешественника с зарплатой 25 тысяч фунтов стерлингов в год (более 2 млн рублей).

В описании вакансии Travel Ambassador говорится, что в обязанности будущего сотрудника будут входить путешествия по всему миру – 40 направлений в течение 12 месяцев, а также ведение блога о поездках в соцсетях и подготовка фотоотчетов. Отмечается, что в путешествие ему будет позволено взять с собой одного друга, которого может менять каждую поездку.

На сайте компании отмечается, что этим предложением она хочет показать, «насколько идеальными могут быть предложения Wowcher Travel».

Кандидату на работу мечты нужно быть старше 18 лет, иметь паспорт и любить путешествия.

В качестве заявки необходимо представить в инстаграме или твиттере 30-секундное видео на тему «Почему я идеальный кандидат для этой работы», отметив в нем компанию Wowcher и трех своих приятелей. Заявки будут приниматься до 30 декабря 2019 года.

Ранее российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero предложил вакансию путешественника с зарплатой в 100 тысяч рублей в месяц.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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