В России вид на жительство стал бессрочным

С 1 ноября в России вступил в силу закон, согласно которому вид на жительство для иностранцев становится бессрочным. Ранее документ выдавался на пять лет.

Граждане других государств, проживающие в России и имеющие вид на жительство, должны ежегодно уведомлять о продлении своего проживания органы внутренних дел. Это можно сделать и в электронной форме. Каждые пять лет уведомление подается только лично, пишет ТАССсо ссылкой на МВД РФ.

«Если непрерывно в течение любых двух календарных лет иностранец не пошлет такое уведомление, вид на жительство будет аннулирован», – говорится в сообщении.

Кроме этого, в целом сокращен с шести до четырех месяцев срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание в России.

При этом расширен перечень лиц, которым этот документ будет выдаваться без получения разрешения. В частности, в него вошли граждане, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в гражданстве СССР, получившие в России высшее образование, а также отдельные категории квалифицированных специалистов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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