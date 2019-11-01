Синоптики пообещали россиянам «розовую» зиму

В целом на территории России температура воздуха в зимние месяцы будет преимущественно около и выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В целом, да, зима ожидается не холодной, температурный фон – около и выше нормы. Зима прогнозируется в таком цвете – даже боюсь слово произносить – розовом», – сказал Вильфанд.

Относительно осадков, метеорологи прогнозируют, что зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России. Исключений можно ожидать на Таймыре и в Западной Сибири – там снега выпаде с избытком.

По словам Вильфанда, неформальный эпитет «розовый» он использует с опаской, так как в 2017 он так же охарактеризовал ожидаемую погоду летом, демонстрирую температурную карту России, окрашенную в теплые тона. Москвичи же приняли его слова на свой счет, а лето теплым им не показалось.

Глава Гидрометцентра также сообщил, что не является сторонником ярких выражений для метеорологических процессов, таких как «барическая пила» (заметное изменение атмосферного давления) или «термическая пила» (изменение температуры воздуха). По его словам, оба выражения описывают нормальные процессы в атмосфере: движение через регион циклона (атмосферного вихря, в центре которого давление по законам физики ниже, чем на периферии) и суточный ход температуры.

«Иногда метеорологи стремятся подыграть журналистам. У меня негативное отношение к таким прилагательным. Нужно говорить все-таки на определенном языке, профессиональном», – цитирует ученого «Интерфакс».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.11.19

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