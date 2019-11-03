ООН назвала число убитых и раненых мирных жителей на войне в Донбассе

Организация объединенных наций (ООН) назвала конфликт на юго-востоке Украины войной и заявила, что в ходе боевых действий с 2014 года в Донбассе было убито более 3 тысяч 330 мирных граждан, при этом было ранено до 9 тысяч человек.

«В результате конфликта появилась 427 км «линия соприкосновения», перекрывшая доступ к основным услугам. 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами. 3,5 млн – нуждаются в помощи», говорится в сообщении.

Примечательно, что пользователи твиттера отнеслись с недоверием к этой информации. «Что же вы так скромно? Донецк и Луганск в блокаде, объявленной Киевом в 2015. Доступ к услугам перекрыла укр(аинская) власть, ею же убит 81 ребёнок», – отметил один из комментаторов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.11.19

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