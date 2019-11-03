российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 3 ноября 2019, 20:35 мск

Новости Общество

ООН назвала число убитых и раненых мирных жителей на войне в Донбассе

Фото: glavcom.ua

Организация объединенных наций (ООН) назвала конфликт на юго-востоке Украины войной и заявила, что в ходе боевых действий с 2014 года в Донбассе было убито более 3 тысяч 330 мирных граждан, при этом было ранено до 9 тысяч человек.

«В результате конфликта появилась 427 км «линия соприкосновения», перекрывшая доступ к основным услугам. 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами. 3,5 млн – нуждаются в помощи», говорится в сообщении.

Примечательно, что пользователи твиттера отнеслись с недоверием к этой информации. «Что же вы так скромно? Донецк и Луганск в блокаде, объявленной Киевом в 2015. Доступ к услугам перекрыла укр(аинская) власть, ею же убит 81 ребёнок», – отметил один из комментаторов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.11.19

«Не кричите, я больше не выйду»: Алла Пугачева объявила 10-летнем концертном перерыве. / Курганские врачи не пришли на «медицинский» митинг, устроенный штабом Навального и «Альянсом врачей» (ВИДЕО). / «Все хотят подальше от себя», – в Екатеринбурге прошел митинг против строительства «мусорных» объектов (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

«Это шизофрения в чистом виде»: Зеленский пускает пыль в глаза разговорами о Донбассе

Украина расписалась в бесполезности своих бронекатеров

Русский борщ признали элементом российской военной пропаганды

В сенате США признали, что будут вынуждены рассмотреть импичмент Трампа

Трамп заблокировал военную помощь Украине

Киев предложил России новый тариф на транзит газа в Европу

По пути Порошенко: эксперты обозначили следующие шаги Зеленского

«Латиноамериканская колония»: Киев отдаст Украину транснациональным компаниям

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Донбасс, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Украина, Украина,