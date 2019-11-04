В России подали иск о моральном ущербе на 100 трлн рублей

В России подан иск о компенсации морального ущерба на рекордную сумму 100 трлн рублей. Требование в пять раз превышает годовой федеральный бюджет РФ.

Как сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), «должник по исполнительному производству обратился в Первомайский районный суд Оренбургской области с исковым заявлением к ФССП России о компенсации морального вреда в размере 100 трлн рублей». В службе не уточнили подробностей дела, пишет ТАСС.

Суд признал требования необоснованными и в полном объеме отказал в удовлетворении иска. Пока неизвестно, обжаловал ли истец решение судьи.

В ФССП добавили, что за весь 2019 год было подано 4,6 тысячи исков, общая сумма требований составила 12 млрд рублей. Из них полностью или частично удовлетворены 700 исков на сумму 339 млн рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.11.19

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