Силовики начнут блокировать сотовую связь в исправительных колониях

МВД вместе с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Роскомнадзором занялись вопросом блокировки сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений в целях борьбы с дистанционным мошенничеством. Кроме того, в Госдуму внесут законопроект, обязывающий операторов прекращать обслуживание определенных телефонных номеров.

Соответствующее поручение было принято по итогам заседания коллегии Министерства внутренних дел, которое состоялось 1 ноября, сообщает РБК со ссылкой на источник. Ведомства должны проработать вопрос о «блокираторах» до 30 июля 2020 года. По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова, законопроект об ограничениях связи в местах лишения свободы внесет в Госдуму депутат от «Единой России», зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Парламентарий подтвердил изданию эту информацию.

Речь идет о законах «О связи», «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания...» и «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых...». Документ обяжет сотовых операторов прекратить оказывать услуги определенным абонентам, в случае получения соответствующего заявления от начальника исправительного учреждения. «С помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и т.д.», – пояснил Хинштейн. По его словам, не смотря на запрет использования телефонов в исправительных учреждениях, ежегодно там изымается около 60 тыс. гаджетов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.11.19

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