Школьников хотят научить писать жалобы

В российских школах могут появиться уроки, на которых детей научать правильно писать жалобы на нарушителей законов. С таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Народный избранник обратился к министру просвещения России Ольге Васильевой с просьбой ввести в школьную программу новые занятия, на которых ученики получат «базовые навыки жизненной коммуникации, представления об устройстве государства и общества в целом», передает РИА «Новости».

«Особенно важно, чтобы дети умели правильно составлять жалобы, писать заявления и сообщать о нарушении закона иными лицами – ведь именно на воспитании гражданского самосознания основывается национальное благополучие, к которому стремится вся наша страна», – написал Петров.

По мнению депутата, сейчас школьники не способны защитить свои права и интересы, но при этом имеют багаж «абстрактных знаний в геометрии, природоведении или астрономии».

Петров уверен, что его инициатива поможет будущим студентам. Если при поступлении в вуз у абитуриента «потребуют на «лапу», он сможет «защитить свое право на образование», правильно сообщив о взяточнике.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 06.11.19

На Урал надвигается мощный снегопад, водителей просят не выезжать на трассы. / Прокуратура проверит, почему сотни домов в Тюмени остались не готовы к зиме. / В Екатеринбурге задумались над озеленением крыш новостроек. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»