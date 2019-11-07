Россияне не высыпаются из-за переработок, экономика теряет триллионы рублей

Исследователи аналитического центра НАФИ посчитали, сколько денег экономика теряет из-за невыспавшихся работников. Сами россияне назвали несколько причин, которые приводят к недостатку сна.

По данным опроса, в будние дни почти половина работающих граждан не высыпаются. При этом треть не могут нормально выспаться из-за сверхурочной работы или учебы, передает ТАСС со ссылкой на исследование. Эта доля практически не менялась на протяжении последних лет.

Эффективность работников из-за недостатка сна падает. Только 23% ответили, что их продуктивность при нарушении режима сна остается выше 80%, остальные оценили ее ниже 70%. С учетом численности работающих граждан (75,6 млн) и размера средних зарплат в регионах, переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников обходятся работодателям в среднем в 198 млрд рублей в месяц, или 2,4 трлн в год по всей России.

27% респондентов не высыпаются из-за просмотра телевизора, компьютерных игр или чтения книг допоздна. Каждый пятый испытывает проблемы со сном из-за заболеваний. Кроме того, среди причин недосыпа граждане назвали наличие в семье маленького ребенка (15%), внешние раздражители, такие как шум, свет, некомфортная температура (8%), бытовые дела (4%).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.11.19

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