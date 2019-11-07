«Премиум смерть»: в Москве представили гроб Swarovski

В Москве на специализированной выставке представлен гроб, украшенный 60 тысячами хрусталиками Swarovski. Как передает Euronews, эта модель для тех, что «ярко прожил жизнь и оставил после себя благодарную память».

По словам генерального директора похоронного дома «Некрополь» Бориса Якушина, подготовка к похоронам становится все более тщательной. «К похоронной церемонии сегодня подходят примерно так же, как и к свадебной. Тут очень важна оригинальность, необычность, индивидуальность», – отметил он.

Как сообщается, в ритуальных услугах клиентам теперь предлагают и научно-технические новинки. На кладбищенские памятники теперь устанавливают чипы, с помощью которых в мобильном приложении можно открыть «страницу» усопшего с фотографиями.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.11.19

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