Россия вошла в ТОП-10 самых «пьющих» стран мира

Эксперты назвали десятку стран, где жители потребляют больше всего алкоголя. Россия заняла седьмое место. Об этом говорится в публикации «Health at a Glance» Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР).

Лидером рейтинга с самым высоким уровнем потребления алкоголя на душу населения стала Литва. Литовцы пьют 12,3 литра алкоголя в год. На втором месте располагается Австрия (11,8 литра), третье место занимает Франция (11,7). В пятерку самых «пьющих» стран также вошли Чехия (11,6) и Люксембург (11,3).

Россия заняла седьмое место. По данным ОЭСР, россияне пьют в среднем 11,1 литра алкоголя в год. При этом показатель свидетельствует о снижении потребления спиртного в стране с 2007 года.

Наименьшее потребление спиртного зафиксировано в Индонезии (0,3 литра) и Турции (1,4).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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