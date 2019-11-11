Только половина регионов в России готовы к отопительному сезону

Ростехнадзор продолжает проводить оценку готовности регионов к отопительному периоду. По состоянию на 1 ноября 47,7% муниципальных образований готовы встретить зиму. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Специалисты проверили готовность 3303 (73,8%) муниципальных образований. Из них получили паспорта готовности 2133 (64,6%), отказано в выдаче паспортов 1170 (35,4%) муниципальным образованиям.

«Процент готовности от общего числа муниципальных образований, подлежащих оценке в субъектах РФ, на 1 ноября 2019 года составил 47,7%», – говорится в сообщении пресс-службы Ростехнадзора.

Наибольшее число отказов зафиксировано в Воронежской, Смоленской, Калининградской и Саратовской областях. Им предстоит исправить все нарушения и вновь обратиться в Ростехнадзор для повторной оценки.

Тем временем, в Ставропольском крае, Чечне, Северной Осетии – Алании, Карачаево-Черкесии, Калмыкии и в Тульской области зиму готовы встречать на 100%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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