В России будут штрафами бороться с «похищением» детей родителями после развода

В Совете Федерации предложили пересмотреть норму, предусматривающую наказание для тех родителей, которые скрывают ребенка от других родственников после развода. В российском законодательстве уже есть такая статья, но на деле она не работает.

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предлагает штрафовать родителей или опекунов, которые не дают ребенку видеться с родителями или близкими родственниками, скрывают место нахождения детей помимо их воли или не передают детей другому родителю, с которым они должны остаться жить по решению суда.

В настоящее время за повторное нарушение действует штраф в размере 4-5 тысяч рублей или административный арест на срок до пяти суток, пишет «Парламентская газета». Однако на деле норма почти не работает, так как ответственность наступает за повторное правонарушение, а в жизни такие действия носят длящийся характер, пояснил Кутепов.

«Например, человек не исполняет судебное решение о передаче ребенка одному из родителей, ему назначают штраф, но ребенка он все равно не возвращает. К нему не получается применить норму о повторном нарушении, так как оно будет считаться таковым, если только нарушитель исполнил требование суда, например вернул ребенка второму родителю, а затем снова нарушил требования судебного акта. Очевидно, что такие ситуации не распространены», – сказал сенатор.

Необходимо скорректировать статью 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

По данным детского омбудсмена, в России растет число обращений граждан по конфликтным ситуациям при разводе в семьях с несовершеннолетними детьми: с 62 обращений в 2010 году до 583 обращений в 2018 году. В ФССП добавили, что доля разысканных детей, «похищенных» родителем, не желающим исполнять решение суда об определении места жительства ребенка, составляет порядка 50%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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