В России хотят в разы увеличить штрафы за хулиганство

В правительстве РФ подготовили новую редакцию Кодекса административных правонарушений, предусматривающий значительное повышение штрафы за некоторые правонарушения. В частности, штрафы за мелкое хулиганство могут вырасти в пять раз – с 500-1 тыс. рублей до 3-5 тыс. рублей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников заседания в Аналитическом центре кабмина.

При этом к хулиганству теперь будут причислять отправление естественных потребностей в общественном месте, а также «другие действия, выражающие явное неуважение к личности и (или) обществу». Штрафы за такие нарушения вырастут с максимальной 1 тыс. рублей до 3-5 тысячи рублей. Также предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до 40 часов.

За хулиганство, сопряженное с неповиновением представителю власти, предлагают штрафовать на 5-10 тыс. рублей.

Штраф за нахождение в общественном месте в пьяном виде останется прежним – от 500 до 1500 рублей. В документе уточняется, что к общественным местам относятся улицы, парки, скверы, аэропорты, вокзалы, пристани, прилегающие к ним территории, весь общественный транспорт (включая остановки), жилые микрорайоны, а также подъезды, крыши, чердаки, лифты, технические этажи и подвалы.

Выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника и паводка может обернуться для ее владельца штрафом в 3-5 тыс. рублей.

Штраф за оскорбление других граждан может вырасти до 5 тыс. рублей. Должностных лиц предлагается привлекать к ответственности за дискриминацию. При этом снизится штраф чиновникам за нарушение права граждан на свободу вероисповедания с 50-100 тыс. рублей до 10-30 тыс. рублей.

Источники газеты отмечают, что это только предварительный вариант документа, который еще будет обсуждаться.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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