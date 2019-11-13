На Россию надвигаются аномальные холода и снегопады

На Россию надвигаются аномальные холода, которые обрушатся преимущественно на азиатскую часть, а также на север и северо-восток страны в ближайшие дни. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, из Арктики в южном направлении надвигается мощный антициклон, который принесет аномально холодную погоду и метели на Урал и в Сибирь, пишет «РГ».

Сильное похолодание ожидается на юге Западной Сибири уже 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидаются снегопады и метель. На юге Алтайского края ожидается почти штормовой ветер, а на севере Республики Алтай – сильный снег. От Омска до предгорий Алтая ночью местами температура будет понижаться до минус 30 градусов и ниже, днем – минус 8-15 градусов.

В Свердловскую и на юг Тюменской области придут морозы. Ночью столбики термометров опустятся до минус 25 и днем до минус 8-13 градусов. На севере Иркутской области будет особенно морозно – ночью похолодает до минус 40 градусов, днем минус 9-14 градусов.

Погода готовит сюрпризы и жителям Северо-Западного федерального округа и Пермского края. Так, 13 ноября на северо-востоке Архангельской области пройдут сильные снегопады, образуется гололед. В Пермском крае так же будут сильные осадки – снег и мокрый снег с налипанием на провода, гололедица. 13 и 14 ноября аномально холодно будет в Ненецком автономном округе и Республике Коми. Днем там будет минус 8-13, а ночью до минус 29 градусов. Синоптики отмечают, что на севере Архангельской области, севере Карелии, в Коми и Мурманской области уже намело 25-30 сантиметров снега.

В центральной части России и в Москве осадков пока не ожидается, но незначительно похолодает. Аномально теплая погода сохранится, однако, если в начале недели отклонение от нормы середины ноября составляло 7-8 градусов, то к концу недели будет выше нормы градуса на 4, рассказала Людмила Паршина.

Ночью в европейской части России возможны слабые заморозки, но, благодаря отсутствию осадков, гололедицы не будет. Мягкую погоду обеспечивает устойчивый антициклон, блокирующий поступление холодного арктического воздуха. 13 ноября в Москве днем будут сохраняться плюсовые температуры – около 4-6 тепла при южном ветре. 14 и 15 ноября ожидается переменная облачность, ночью ноль – плюс 2, днем плюс 4-6 градусов. 16 и 17 ноября ночью минус 1-плюс 4, днем 1-6 тепла. Ветер по-прежнему сохранится южных направлений. Из-за этого погода будет оставаться довольно комфортной.

Москва, Иван Гридин

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