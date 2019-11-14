Мошенники выдают себя за инспекторов Роструда

В России участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят предпринимателям и выдают себя за инспекторов Роструда. Они предлагают помощь в подготовке к проверке.

Информацию о случаях телефонного мошенничества предоставили территориальные органы Роструда, сообщает пресс-служба ведомства. Мошенники предлагают платные услуги по подготовке к якобы готовящимся контрольно-надзорным мероприятиям, а также приобрести полиграфическую продукцию и литературу, которая, по словам звонящих, гарантирует минимизацию негативных последствий любых проверок гострудинспекции.

Такие случаи были зафиксированы в Москве, Ставропольском, Пермском, Краснодарском краях, ХМАО, Республике Коми, Пензенской, Кировской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Владимирской, Воронежской, Костромской, Орловской, Брянской, Тверской, Смоленской, Курской, Рязанской, Мурманской, Липецкой, Астраханской областях.

В Роструде напомнили, что государственные инспекции труда не оказывают никаких платных услуг. Тем, кто столкнулся с мошенниками, настоятельно рекомендуют обращаться в правоохранительные органы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День

Москва. Другие новости 14.11.19

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