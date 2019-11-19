Счастье, здоровье и смартфоны: названы самые желанные для детей подарки от Деда Мороза

В пресс-службе Деда Мороза сообщили, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются в письмах к сказочному герою.

Чаще всего дети просят, чтобы их близкие были здоровы и счастливы. Кроме того, они хотят получить смартфоны, кукол и автомобили. Однако есть и необычные пожелания. Так, девятилетняя девочка из Владимирской области в своем послании Деду Морозу сообщила, что обеспокоена проблемами экологии, в частности осушением рек. Школьница в этой связи попросила Деда Мороза помочь в возврате воды в российские реки и пообещала беречь окружающую среду, рассказали в пресс-службе новогоднего волшебника.

Добавим, что на 1 ноября Деду Морозу прислали 3,6 млн писем. Авторами некоторых из них стали взрослые старше 40 лет, передает RT со ссылкой на пресс-службу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.11.19

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