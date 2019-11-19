Полицейского уволили за выписывание штрафов покойнику

В Костромской области полицейский трижды оштрафовал покойного мужчину. В результате страж порядка поплатился своей должностью.

Нарушение было выявлено Шарьинской межрайонной прокуратурой во время проверки. Установлено, что сотрудник УМВД России по Костромской области с июля по октябрь 2019 года составил три фиктивных протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.20 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Нарушителем был указан мужчина, который скончался за месяц до первого штрафа. Служба собственной безопасности также подтвердила факт составления протоколов в отношении покойника.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Кострома, Служба информации РИА «Новый День»

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