Россияне могут продлить новогодние каникулы

В Роструде рассказали, как можно продлить новогодние каникулы или майские праздники. Для этого нужно учитывать несколько условий.

Согласно Трудовому кодексу работник может взять отпуск в любое время года, в том числе и с 9 января, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд. График отпусков должен быть утвержден руководителем с учетом мнения профсоюза не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

Кроме того, желающему пойти отдыхать сотруднику необходимо проработать не менее полугода у одного работодателя. Впрочем, по согласованию с начальником в отпуск можно уйти и пораньше.

Тем, кто работает у физического лица или индивидуального предпринимателя, также нужно согласовывать время отдыха с руководителем.

Сотрудник, уходящий в отпуск, должен быть уведомлен о нем не позднее, чем за две недели.

В Новом году россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. 30 и 31 декабря остаются рабочими днями.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.19

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