Россиян предостерегли о наступающей «атмосферной впадине»

Во второй половине наступившей недели атмосферное давление в России резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину». Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам метеоролога, к 29 ноября давление упадет до 732 мм ртутного столба – это на 15 единиц ниже нормы.

Медики предупреждают, что перепады давления отрицательно влияют на здоровье людей с хроническими заболеваниями, пишет «Российская газета». В такие периоды необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью, указывают они. Кроме того, отмечают врачи, от перепадов давления зависит настроение. Когда оно низкое, настроение резко ухудшается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.11.19

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