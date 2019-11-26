В России выросло число преступлений и ущерб от них

В России вырос ущерб, нанесенный совершенными преступлениями. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По его словам, растет и общий уровень преступности. В целом за десять месяцев 2019 года было совершено более 1,7 миллиона преступлений, что на 2% больше, чем годом ранее.

«Общий ущерб от преступлений оценивается в 526 миллиардов 440 миллионов 210 тысяч рублей, что более чем на 15% больше аналогичного показателя прошлого года», – сказал Куренной на канале «Эфир».

Ранее Министерство внутренних дел РФ подсчитало ущерб по законченным уголовным делам коррупционной направленности за восемь месяцев текущего года – он составил 102 млрд рублей. По словам замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД Дмитрия Севастьянова, число коррупционных преступлений выросло с начала года на 4,7%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.11.19

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