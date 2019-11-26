Путин отменил ельцинский указ о 50-рублевом «детском» пособии

C 1 января 2020 года в России будут отменены ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, введенные в 1994 году тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на интернет-портале правовой информации. Таким образом, документ отменяет действие указа президента России от 30 мая 1994 года №1110 «О повышении размера компенсационных выплат отдельным категориям граждан». Такие компенсации выплачивались матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых форм, и женщинам – военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

При этом, указывается в указе, граждане, кому 50-рублевые пособия были назначены ранее, продолжат их получать до окончания установленных периодов выплаты.

Нынешним указом также отменяются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей для студентов и аспирантов, которые находятся в академических отпусках по медицинским показаниям. Эти категории граждан сохранят право на их получение до окончания установленных периодов выплаты.

В августе Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым в России вырастет число семей, получающих выплаты на первого и второго ребенка. Документ изменяет критерий нуждаемости: с 2020 года выплаты будут осуществляться тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума в субъекте России. Кроме того, таким семьям будут выплачиваться ежемесячные пособия на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до трех лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка.

Таким образом, с 1 января выплаты на ребенка в размере 10-11 тысяч рублей будут распространены на семьи со средним доходом в размере двух прожиточных минимумов, напоминает ТАСС.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.11.19

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