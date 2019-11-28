Число изучающих русский язык иностранцев сократилось в два раза

По данным Минобрнауки, русский язык сейчас занимает десятое место в мире по распространению, его используют в 27 странах. При этом число изучающих русский иностранцев с начала 1990-х сократилось почти в два раза.

Как сообщается в докладе подведомственного Минобрнауки Центра социологических исследований (ФГАНУ «Социоцентр»), в начале 1990-х годов число изучавших русский составляло 74,6 млн человек, к 2004 году оно сократилось до 51,2 млн, а к 2018-му – до 38,2 млн человек. Если не брать в расчет страны бывшего СССР, то число изучавших русский упало по всему миру с 20 млн человек до чуть более 1 млн, пишет РБК.

Меньше стали говорить на русском в странах Восточной Европы и на Балканах – 8 млн в 2015 году против 38 млн в 1990 году. Наблюдается снижение владеющих русским языком и на территории бывшего СССР – 82,5 млн против 119,5 млн.

В то же время растет число русскоговорящих в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии – с 1,2 млн до 4 млн.

Присутствие русского в мире восстанавливается, но это не происходит повсеместно, уверен главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Так случается потому, что Россия для продвижения своей культуры и языка делает меньше, чем европейские страны.

По мнению экспертов, к 2025 году доля владеющих русским языком в мире, где население составляет около 8 млрд человек, составит 2,7%, или 215 млн человек.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что пространство русского языка в мире «искусственно, абсолютно бесцеремонно» сокращается, речь идет об объявленной языку войне со стороны «пещерных русофобов», а также маргиналов и агрессивных националистов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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