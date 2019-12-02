Работодателям грозят миллионными штрафами за задержку зарплат

В Минюсте России считают, что количество штрафов на невыплату зарплаты в срок должно равняться числу сотрудников, не получивших деньги. Соответствующие поправки нужно внести в Административный кодекс, полагают в министерстве.

Сейчас КоАП предусматривает для работодателей штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей вне зависимости от количества сотрудников, не получивших заработную плату. Однако, по мнению Министерства юстиции, «невыплата заработной платы каждому работнику образует отдельный состав правонарушения» и наказание должно быть назначено за все аналогичные случаи нарушения закона. Об этом, как пишут «Известия», говорится в докладе Минюста о результатах мониторинга правоприменения в РФ за 2018 год, выпущенном в ноябре. В документе «предлагается обратить внимание Верховного суда РФ на практику» наказания работодателей.

В министерстве заявили, что ужесточение наказание за невыплату зарплаты должно быть закреплено путем разработки особенной части КоАП. В случае поддержки инициативы Верховным судом, штраф, к примеру, за невыплату заработной платы тысяче работников может вырасти до 50 млн рублей.

Впрочем, ряд экспертов выступили против предложения «умножить» штрафы, отметив, что оно может вызвать «эффект расширяющейся вселенной». Об этом, в частности, заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов. Кроме того, зачастую денежные выплаты задерживают бюджетные организации, и, согласно логике Минюста, государству придется штрафовать самого себя.

Стоит отметить, что за невыплату заработка в РФ предусмотрена и уголовная ответственность. Наказание прописано в статье145.1 УК РФ и предусматривает до 5 лет лишения свободы. Следователи открывают уголовное дело, если зарплату полностью не выплачивали два месяца или частично три месяца.

По оценке Росстата, на 1 октября просроченная задолженность по зарплате по все России достигла 2,6 млрд рублей, из них 41 млн рублей (1,6% от общего объема) сотрудники не получили вовремя из-за несвоевременного перечисления средств из федерального, региональных или местных бюджетов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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