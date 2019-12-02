Каждый второй россиянин с тревогой смотрит в будущее

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, посвященный отношению граждан к ситуации в стране. По итогам исследования выяснилось, что уровень социального самочувствия достиг максимума с начала 2019 года. В то же время очень большая доля россиян обеспокоены за свое будущее.

В опросе приняли участие 1600 граждан России в возрасте старше 18 лет. Респонденты оценивали ситуацию, сложившуюся в стране, отвечали, устраивает ли их жизнь, прогнозировали, будут ли они жить лучше через год, а также говорили о том, что чувствуют, думая о будущем.

Более половины россиян дали положительные оценки ситуации в стране – 57%. 35% респондентов настроены скептично, они считают, что обстановка «скорее плохая», «плохая» или «очень плохая».

Каждого второго россиянина устраивает жизнь, которую он ведет. Социологи отмечают, что данное значение является максимальным за прошедший год. Частично удовлетворены четверть респондентов. 22% не довольны своей жизнью.

С оптимизмом смотрят в будущее 26% опрошенных. 48% респондентов, думая о том, как будут жить дальше, испытывают тревогу и беспокойство. 23% заявили, что мысли о будущем не вызывают у них ни оптимизма, ни беспокойства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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