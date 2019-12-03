Эксперты оценили траты россиян на новогодний ужин и подарки

Эксперты оценили, сколько жители России готовы потратить на приготовления к празднованию Нового года. Оказалось, что россияне не скупятся на деликатесы к новогоднему столу, а самый дорогой подарок предпочитают дарить самим себе.

Исследование проводилось компанией Nielsen в формате онлайн-интервью, в котором приняли участие большее 1 тысячи человек. Кроме того, социологи беседовали с покупателями в магазинах, передает РИА «Новости».

Согласно результатам опроса на покупку продуктов для новогоднего стола россияне в среднем рассчитывают потратить 10 тысяч рублей. Семь из десяти россиян планируют отметить Новый год в кругу семьи. 85% из них будут самостоятельно готовить праздничный ужин.

Большинство покупают на новогодний стол овощи и фрукты (93%), сыр (89%), свежее мясо, рыбу и птицу (87%), а также мясные продукты (81%). Пик продаж продуктов к праздникам приходится на 24-28 декабря.

Самые популярные напитки на Новый год – шампанское и игристые вина – их приобретают 84% опрошенных. 59% респондентов будут праздновать с вином, 40% – с водкой. Также на новогодний стол россияне поставят фруктовые соки, газировку и минералку.

Самый дорогой новогодний подарок граждане подарят самим себе. С прошлого года средний чек на покупку товаров к празднику для себя вырос с 5,6 тысячи рублей до 10 тысяч рублей. Порадовать себя покупкой к Новому году планируют 38% респондентов. Это будут новая одежда, обувь и аксессуары (26%), гаджеты и мелкая электроника (14%), бытовая техника (10%), товары для дома и декора интерьера (10%) и украшения (9%).

На подарки родственникам россияне готовы потратить 5,9 тысячи. При этом планируемые траты на одаривание друзей в этом году уменьшились – до 3,3 тысячи рублей против 3,7 тысячи. Исследователи отмечают, что подарки на Новый год своим вторым половинам планирует купить 71% респондентов, родителям – 68%, друзьям – 52%.

Самыми популярными подарками для близких и друзей стали шоколадные конфеты (15% опрошенных), одежда, обувь и аксессуары (14%), игрушки (11%), изделия для дома и интерьера (9%), шоколад в плитках (9%).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.12.19

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