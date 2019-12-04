Каждый шестой россиянин никогда не верил в Деда Мороза

Специалисты сервиса по поиску работы Superjob провели опрос среди взрослых россиян на тему, верят ли они и их дети в Деда Мороза. Каждый шестой утверждает, что вообще никогда не верил в новогоднего волшебника.

Наибольшая доля верящих в Деда Мороза среди детей в возрасте четырех лет. Родители 93% четырехлеток говорят, что их дети верят.

По всей видимости, вера в волшебство уходит с детством. Лишь треть респондентов с детьми 12 лет заявили, что их дочери и сыновья верят в Дедушку.

В опросе приняли участие 3 тысячи человек, у которых есть дети возрасте от 3 до 12 лет, передает ТАСС. При этом 16% опрошенных заявили, что ни в детском, ни во взрослом возрасте не верили в Деда Мороза.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.12.19

«Разрушает семейные устои и грубо нарушает права человека»: РПЦ просит не принимать закон о домашнем насилии. / ГУ Минюста вынесло грозное предостережение свердловским отделениям трех партий. / Жителей Тюменской области предупредили об опасности из-за запуска космического корабля. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»