«Символ элегантности и уверенности»: объявлен главный цвет 2020 года

Институт цвета Pantone определил главный цвет 2020 года, говорится в сообщении компании. Им стал классический синий 19-4052 Classic Blue – естественный, комфортный, элегантный в своей простоте.

«Pantone 19-4052 Classic Blue – вечный и неизменный оттенок синего, приносит ощущение мира и спокойствия, помогает сконцентрироваться и придать ясность мыслям, а также вселяет в людей уверенность», отметили эксперты.

В Pantone добавили, что цвет наступающего года, напоминающий вечернее небо, «подчеркивают наше стремление к надежной и стабильной основе, на которой можно было бы строить жизнь, когда мы переступаем порог в новую эру».

Pantone определяет главный цвет предстоящих 12 месяцев с 2000 года. Главным цветом уходящего года был назван оттенок living coral – живой коралл.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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