Лишь 8% россиян признались, что любят зиму

Большинство жителей России уверяют, что им нравится зимнее время года. Однако только 8% заявили, что любят зиму больше других сезонов. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

29% респондентов сообщили социологам, что зима им не нравится. Самые часто называемы причины – холод (54%), грязь (16%) и гололед (10%). Кроме того, треть россиян считают, что зимой наступает упадок сил, ухудшается настроение.

64% россиян придерживаются мнения, что зима никак не влияет на физическое и эмоциональное состояние человека. Любят зиму за снег/все белое (38%), зимние виды спорта (25%), Новый год (20%), мороз (18%) и свежий воздух/легко дышится (11%).

46% опрошенных назвали любимым временем года лето, большая часть из них проживает в городах с населением меньше миллиона. Весну чаще выбирали жители Москвы и Санкт-Петербурга (27%), а также сел (26%). Осень наиболее популярна в городах-миллионниках и селах (14%).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.12.19

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