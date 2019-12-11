Минтруд напомнил госкомпаниям и ведомствам о запрете дарить и получать подарки

В связи с приближающимися новогодними праздниками Минтруд напомнил госкомпаниям и ведомствам о правилах приема и дарения подарков.

Как сообщается на сайте ведомства, письма с соответствующим разъяснением были направлены адресатам накануне. Из послания следует, что антикоррупционное законодательство прямо запрещает преподносить подарки лицам, замещающим государственные и муниципальные должности.

«Исключением являются подлежащие сдаче подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями», – напоминают в Минтруде.

Получение должностными лицами подарков в иных случаях является нарушением запрета, установленного законодательством Российской Федерации – это создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. В некоторых случаях новогодние подарки могут быть расценены как взятка.

Также в Минтруде напоминают, что получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного (муниципального) управления, также является нарушением установленного запрета. Госслужащим и муниципальным работникам рекомендовано также воздержаться от получения подарок в виде услуг, недвижимости и т.д.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 11.12.19

Житель Саратовской области напал с ножом на полицейских. / Прогноз-2020: россиян ждет рост цен и стагнация реальных доходов. / В крупнейших городах Югры пройдет серия протестных акций: бунтуют обманутые дольщики, ипотечники и коммунисты. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»