В преддверии Нового года в России активизировались мошенники

Пока жители России готовятся отпраздновать Новый год, мошенники придумывают новые схемы, чтобы воспользоваться доверчивостью граждан, занятых предновогодней суетой. О самых популярных схемах злоумышленников в этот период рассказали в Infosecurity a Softline.

По данным компании, специализирующейся на безопасности в Сети, один из самых распространенных методов – организация фейковых интернет-магазинов, пишут «Известия». Покупателей заманивают огромными скидками, при этом им продают некачественный товар, а то и вовсе сайт исчезает через несколько дней после оплаты.

Зачастую мошенники маскируют свой сайт под известный ресурс. Доменное имя может отличаться незначительно, что усыпит бдительность пользователей. В этом случае стоит изучить контакты, а также банковские реквизиты для оплаты. Крупная компания не попросит перевести деньги на карту физлица.

Кроме того, чем ближе Новый год, тем больше в Сети появляется сайтов, похожих названием на популярных туроператоров и сервисов по продаже авиа- и железнодорожных билетов.

Есть и чисто новогодние мошенничества. Так сейчас десятками в день появляются ресурсы, продающие новогодние елки, – и живые, и искусственные. Огромная часть этих сайтов создана по одному шаблону: обратный отсчет времени до конца скидки, восторженные отзывы покупателей, при том, что сайту всего пара дней.

Бывает, что мошенники прикрываются именем Деда Мороза. Ресурс предлагает отправить письмо от новогоднего волшебника. На сайте можно выбрать готовое поздравление, оформить с помощью предложенного дизайна и указать в качестве адресата взрослого или ребенка. В этом случае злоумышленникам нужны персональные данные, которые указывает отправитель.

Эксперты призывают россиян соблюдать цифровую гигиену. В первую очередь стоит внимательно прочитать название сайта, не отличается ли известный бренд одной буквой или символом. Необходимо задуматься, если вместо протокола https:// используется http://, а перед адресом в браузерной строке отсутствует замкнутый замочек.

Если сайт сделан в спешке, как правило, он плохо проработан, например, мошенники не утруждают себя размещением пользовательского соглашения, информации об обработке данных и обратной связи.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.12.19

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