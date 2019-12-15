Российский госканал заглушил слово «протесты» в песне «Би-2» (ВИДЕО)

Телеканал «Россия-1» подверг цензуре композицию проекта «Куртки Кобейна» Шуры Би-2. Песня «Люди на эскалаторах» была исполнена на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория», которую показали вечером 13 декабря. Во время трансляции госканал заглушил слово «протесты» в этой композиции. Песню спели «Би-2», Леонид Агутин и певица Manizha.

Телевизионщики заглушили звук на слове «протесты» во фразе «Если чуть светлей проспекты// И нежней протесты// Юношей в пуловерах// Смейся на таких контекстах// Мастерица весна…».

Группа «Би-2» отреагировала на произошедшее, изменив название песни в описании к видео c церемонии вручения премии «Виктория» в своем официальном канале в YouTube. Теперь композиция называется «Куртки Кобейна – Люди на эскалаторах (минус одно слово)».

Музыканты призвали подписчиков «угадать, какое слово вырезали на 01:25», и попросили прощения «за звук в целом – как вы понимаете, его делали не мы».

Госканал вырезал слово «протесты» из композиции «Би-2»

Канал «Россия-1» пока не прокомментировал ситуацию.

В СМИ и социальных сетях уже высказаны предположения о том, что композицию отцензурировали из-за массовых протестов в центре Москвы минувшим летом перед выборами в гордуму. Митингующие вышли на несанкционированные акции с требованием зарегистрировать кандидатов от оппозиции. В ходе протестов были задержаны сотни человек. Позже в СКР возбудили уголовное дело о «массовых беспорядках», по которому обвинительные приговоры получили уже несколько человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.12.19

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