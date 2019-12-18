Яндекс назвал самые популярные темы 2019 года

Яндекс опубликовал рейтинг запросов, которые были самыми популярными в 2019 году. Кроме того, поисковик составил ТОП-10 людей, которыми интересовались пользователи, а также фильмов, спортивных событий, песен и сериалов.

По данным Яндекс, наибольшее число запросов интернет-пользователи отправили по теме выборов на Украине. Как известно, в стране выбирали президента – победил актер Владимир Зеленский.

Второй по популярности запрос – пожар в соборе Парижской Богоматери. Трагедия произошла в апреле, когда в культовом сооружении велись реставрационные работы. Огнем уничтожило шпиль и крышу здания. Во Франции событие назвали великой потерей для всего человечества.

Третья тема, которой интересовались пользователи в 2019 году, – «Митинги и протестное голосование в Москве». Летом ситуация обострилась из-за выборов в Мосгордуму. Независимые кандидаты от несистемной оппозиции объявили о многочисленных нарушениях со стороны органов власти и своих конкурентов в рамках процедуры регистрации.

Кроме того, в ТОП-10 попали запросы о катастрофе Superjet 100 в Шереметьеве, ажиотаже вокруг «Зоны 51», переходе на цифровое телевидение, концертах Билли Айлиш в России, отставке Нурсултана Назарбаева и переименовании Астаны, запуске Московских центральных диаметров и деле Ивана Голунова.

Среди самых популярных персон, о которых люди спрашивали Яндекс, оказались президент Украины Владимир Зеленский, юная шведская экоактивистка Грета Тунберг, голливудский актер Хоакин Феникс, певица Билли Айлиш.

Судя по запросам россиян, главным фильмом года стала российская картина «Т-34», мультфильмом – ремейк «Короля Льва», сериалом – финальный сезон «Игры престолов».

В ТОП запросов о спорте попали бои: Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье, Александра Емельяненко против Михаила Кокляева, Фёдора Емельяненко против Райана Бейдера.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.12.19

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