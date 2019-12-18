Ученые назвали самый криминальный день в году

В праздники количество убийств значительно возрастает. По словам ученых, это происходит из-за употребления гражданами алкоголя. В России самый криминальный день в году приходится на 1 января.

Исследование, основанное на данных, полученных за 18 лет, провел российский эксперт в области проблем алкогольной смертности, руководитель отдела в Московском НИИ психиатрии им. В.П. Сербского, доктор медицинских наук Александр Немцов. По его словам, сразу после наступления Нового года – 1 января – фиксируется трехкратный рост числа убийств по сравнению с будними днями.

Информация о ежедневном количестве смертельных преступлений за 2000-2017 годы была взята из данных Росстата – за этот период было убито 339 тысяч мужчин и 111 тысяч женщин, пишут «Известия» со ссылкой на исследование. 1 января убивают в среднем на 152 человек больше, чем в другие дни.

Кроме того, пики криминала наблюдаются и в другие праздники – 7 и 14 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая. Однако даже в сумме рост числа убитых в эти периоды уступает первому дню года.

Очевидно, рост криминала в праздники связан с тем, что граждане употребляют спиртное. В новогодние каникулы люди больше выпивают не только в барах, с коллегами и друзьями, но и в семейном кругу, что может провоцировать конфликты с близкими.

«На основе проведенных исследований я сделал вывод, что злоупотребление алкоголем представляет собой существенный, если не главный фактор роста убийств в эти дни, – рассказал Немцов. – Но Россия не уникальна в этом отношении: количество убийств в Рождество и Новый год увеличивается и в других странах, согласно работам западных ученых. Хотя, например, в США в отличие от РФ большее количество убийств приходится на Рождество».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.12.19

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