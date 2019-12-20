Полицейские просят разрешить им изымать детей из семей

МВД России предлагается внести изменения в Семейный кодекс, которые позволят полицейским изымать ребенка из семьи, если есть угроза его здоровью или жизни. В настоящее время такое право имеют только сотрудники органов опеки.

По словам начальника профильного управления Главного управлению по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Станислава Колесника, временами бывают опасные ситуации, когда требуется немедленное изъятие несовершеннолетнего. При этом в министерстве понимают «приоритет сохранения семьи», подчеркнул Колесник.

«Надо понимать, что органы опеки работают только в рабочее время, с девяти до шести. А в остальное время на эти сообщения реагируют сотрудники полиции. И здесь сотрудники полиции, действуя на грани превышения должностных полномочий, либо обвинения в халатности, вынуждены воспользоваться несколько иными полномочиями по определению детей, которые в беспомощном состоянии, в специальные учреждения», – сказал представитель МВД.

Ведомство уже подготовило соответствующие корректировки в ст. 77 Семейного кодекса РФ «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью», передает «Интерфакс».

В МВД не настаивают, что после такого изъятия следует обязательно обращаться в суд для лишения или ограничения родительских прав. Любая подобная ситуация требует разбирательства, сказал Колесник, это должно быть какое-то временное изъятие.

Согласно российским законам, только органы опеки могут забрать ребенка у родителей, на это должно быть соответствующее решение профильного органа власти региона или главы муниципального образования. Об изъятии в обязательном порядке уведомляется прокуратура, затем в течение семи дней подается иск в суд о лишении или ограничении родительских прав.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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