Человечеству предрекли губительное снижение интеллекта

Более высокое содержание углекислого газа в атмосфере грозит отрицательно повлиять на интеллектуальные способности населения нашей планеты. Негативное влияние будет даже в том случае, если выбросы парниковых газов сократятся. К такому выводу пришли ученые из Университета Колорадо в американском Боулдере, сообщает портал Phys.org.

Специалисты изучили, как увеличение уровня диоксида углерода сказывается на обучении детей в классе. Подобные исследования проводились и раньше. Они показали, что высокая концентрация газа действительно влияет на умственные способности. Проблему решали проветриванием помещения. Между тем эффект, который оказывает свежий воздух с большим содержанием углекислого газа, оставался неизвестным.

Ученые просчитали два сценария развития ситуации. В первом количество выбрасываемого в атмосферу природного газа снижается, во втором случае объем выбросов остается неизменным. Выяснилось, что в любом случае когнитивные способности учащихся снижаются.

Согласно прогнозу исследователей, при лучшем развитии ситуации падение интеллекта к 2100 году составит 25%, а при самом худшем положении дел – на 50%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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