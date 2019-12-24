Составлен список худших подарков на Новый год

Россияне назвали подарки, которые они не хотели бы получить на Новый год. При этом 70% признались, что получают от близких и коллег бесполезные презенты, некоторые из которых потом передаривают.

Опрос проводил проект Hi-Tech Mail.ru. В исследовании приняли участие 5,2 тысячи российских пользователей. Возглавили список худших новогодних подарков сувениры и символы года. Их не хотят получить 57% респондентов.

Затем в антирейтинге следуют мягкие игрушки (52%), весы (49%), мыло (48%), календари (48%), станки для бритья (48%), массажные коврики (45%), биткоины (42%), наборы косметики (40%), полотенца (38%), передает РИА «Новости».

Среди гаджетов и электроники самым нежеланным подарком стала электрическая бритва, ее не хотели бы получить 48% опрошенных. Кроме того, россияне также высказались против игровой консоли – 41%, 38% – музыкальной колонки, 37% – электронной книги, 36% – навигатора, 31% – экшн-камеры, 29% – видеокамеры, 28% – робота-пылесоса, по 27% – наушников и фотоаппарата.

В большинстве случаев жители России все же задумываются над выбором хорошего подарка для близких на Новый год. Более половины (53%) респондентов учитывают пожелания при выборе того, что подарить. Каждый пятый идет в магазин с уже готовым списком, а 15% дарят, что попадется на глаза.

70% уверены, что подарок должен быть полезным, столько же опрошенных заявили, что получали совершенно ненужную вещь. 9% отметили, что передаривают бесполезные презенты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.12.19

Жителю Ирбита грозит пожизненное за убийство двухлетней девочки из-за разлитого алкоголя. / Правительство Крыма не забыло поощрить себя по итогам года. / Обмен рассудил: Украинская власть больше не обвиняет экс-беркутовцев в «расстрелах на Майдане». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»