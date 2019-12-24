российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 декабря 2019, 09:29 мск

Новости Общество

Темы дня, Все новости, Новости кратко

Составлен список худших подарков на Новый год

Россияне назвали подарки, которые они не хотели бы получить на Новый год. При этом 70% признались, что получают от близких и коллег бесполезные презенты, некоторые из которых потом передаривают.

Опрос проводил проект Hi-Tech Mail.ru. В исследовании приняли участие 5,2 тысячи российских пользователей. Возглавили список худших новогодних подарков сувениры и символы года. Их не хотят получить 57% респондентов.

Затем в антирейтинге следуют мягкие игрушки (52%), весы (49%), мыло (48%), календари (48%), станки для бритья (48%), массажные коврики (45%), биткоины (42%), наборы косметики (40%), полотенца (38%), передает РИА «Новости».

Среди гаджетов и электроники самым нежеланным подарком стала электрическая бритва, ее не хотели бы получить 48% опрошенных. Кроме того, россияне также высказались против игровой консоли – 41%, 38% – музыкальной колонки, 37% – электронной книги, 36% – навигатора, 31% – экшн-камеры, 29% – видеокамеры, 28% – робота-пылесоса, по 27% – наушников и фотоаппарата.

В большинстве случаев жители России все же задумываются над выбором хорошего подарка для близких на Новый год. Более половины (53%) респондентов учитывают пожелания при выборе того, что подарить. Каждый пятый идет в магазин с уже готовым списком, а 15% дарят, что попадется на глаза.

70% уверены, что подарок должен быть полезным, столько же опрошенных заявили, что получали совершенно ненужную вещь. 9% отметили, что передаривают бесполезные презенты.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.12.19

Жителю Ирбита грозит пожизненное за убийство двухлетней девочки из-за разлитого алкоголя. / Правительство Крыма не забыло поощрить себя по итогам года. / Обмен рассудил: Украинская власть больше не обвиняет экс-беркутовцев в «расстрелах на Майдане». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия,