Ученая назвала худший подарок для ребенка

Психологи поделились мнением, какие подарки не следует дарить детям. В частности, плохим подарком станет гаджет, так как он не помогает в формировании у детей таких качеств, как воля и творческие способности, считают психологи.

По мнению кандидата психологических наук, доцента МГППУ, старшего научного сотрудника отдела психолого-педагогической экспертизы Центра прикладных психолого-педагогических исследований Елены Абдулаевой, ребенку следует пользоваться смартфоном или планшетом лишь в редких случаях. В качестве варианта на такой случай подойдет сложная логическая игра, подходящая ребенку по возрасту.

«Заметим, что лидеры IT-индустрии в Кремниевой долине своих детей ограждают от гаджетов бескомпромиссно и обучают в школах, где много непосредственного ручного труда и искусств. Незаметный игровой плен противоречит развитию самостоятельности, собственных сил – творческих, волевых, которые в самый чувствительный период своего становления блокируются», – приводит слова Абдулаевой РИА «Новости». Она пояснила, что создать во взрослой жизни что-то необычное сможет лишь тот, кто в детстве занимался прикладным творчеством.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.12.19

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