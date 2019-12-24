В России хотят ввести обязательную эвакуацию населения при ЧС

МЧС России готовит поправки в законодательство, предусматривающие обязательную эвакуацию населения в зонах чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Зиничев в интервью ТАСС. В настоящее время обязательную эвакуацию населения можно проводить только в двух случаях – при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.

Зиничев напомнил о наводнении в Амурской области этим летом, когда спасатели столкнулись с «отказом местного населения от эвакуации, несмотря на угрозу затопления». «Мы были вынуждены держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства со спасателями, хотя они были остро необходимы в другом месте», – отметил руководитель МЧС. По его словам, в связи с этой ситуацией ведомство обратилось к президенту РФ Владимиру Путину. В итоге глава государства поручил «внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность обязательной эвакуации населения», рассказал Зиничев.

В числе других планируемых нововведений – введение ответственности за неполную и недостоверную информацию о ЧС, получаемую из других федеральных органов исполнительной власти. «Мы сталкиваемся с тем, что некоторые из них используют безответственный подход: хочу дам информацию, хочу – нет», – сказал глава МЧС, отметив, что ситуация все же меняется.

Также министр не исключил принятия в будущем закона, который объединит Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и систему гражданской обороны (ГО). Сейчас работу систем РСЧС и ГО регламентируют два закона – «О гражданской обороне» и «О защите населения», которые в ряде положений противоречат друг другу, отметил министр.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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