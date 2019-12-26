Жители России назвали главные события 2019-го. «Год был тяжелым для страны», – считают 58%

Больше половины россиян (58%) назвали уходящий год тяжелым и трудным для страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным исследования, 43% респондентов сочли 2019-й трудным годом, 15% – плохим и очень тяжелым. Треть участников опроса назвали уходящий год в целом хорошим, 4% – очень удачным.

Что касается 2020 года, 43% россиян ожидают, что он будет трудным, 53% опрошенных дают противоположный прогноз.

Как отметил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров, настроение россиян, серьезно снизившееся из-за прошлогоднего повышения пенсионного возраста, могло бы быть существенно лучше, «если бы не слабые экономические показатели и связанная с ними стагнация доходов населения». «Но пока приходится экономить даже на новогодних подарках и развлечениях, чтобы сохранить традицию щедрого новогоднего застолья», – констатировал социолог.

Главным событием года участники опроса назвали повышение пенсионного возраста (10%). Еще одним важным внутрироссийским событием россияне сочли открытие железнодорожной части Крымского моста (4%). На третьей и четвертой позициях соответственно рост налогов (повышение НДС) и летние протесты в Москве (московское дело и аресты протестующих) – по 2%. Респондентам как в этом случае, так и в последующих предлагалось самим ответить на вопрос, а не выбирать ответ из списка.

Важнейшими мировыми событиями, по мнению респондентов, стали улучшение обстановки в Сирии, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского и выборы президента Украины. В числе других ключевых событий в мире названы улучшение отношений с Украиной и отстранение российских спортсменов от соревнований из-за допингового скандала.

Стоит отметить, что пенсионная реформа вошла в список «скандалов года» (4%). Кроме нее самыми скандальными событиями 2019-го россияне назвали допинговый скандал (7%) и коррупционные дела (4%).

Среди главных побед года россияне перечислили успехи российских фигуристок (7%), а также открытие железной дороги в Крым (2%) и победные действия российской армии в Сирии (5%)

Политиком года респондентов назвали Владимира Путина (46%), спортсменами года – Хабиба Нурмагомедова и Алину Загитову (по 7%), актерами года – Александра Петрова и Константина Хабенского (по 4%), музыкантами года – Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Дениса Мацуева (по 5%), писателем года – Александра Пушкина, журналиста года – Владимира Соловьева (7%), кинофильм года – «Т-34» (6%), СМИ года – «Россия-1» (5%).

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведился в ноябре-декабре 2019 года. В нем участвовали респонденты старше 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.

Надо отметить, что результаты опроса ВЦИОМ по главным событиям России совпали с итогами исследования «Левада-центра». Респонденты Аналитического центра Юрия Левады (44%), как и участники опроса ВЦИОМ, важнейшим событием уходящего года назвали пенсионную реформу. 38% участников опроса указали на лесные пожары в Сибири, 30% – на наводнение в Иркутской области. На четвертом месте – открытие железнодорожной части Крымского моста (29%), на пятом – действия российских военных в Сирии (24%). Далее следуют отстранение России от международных соревнований и гибель 14-ти моряков на атомной подлодке в Баренцевом море (по 21%). В топ-10 главных событий года также вошла успешная посадка пассажирского самолета А-321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле вблизи подмосковного аэропорта Жуковский (18%). Респонденты выбирали ответ из списка событий, они могли дать более одного ответа.

«Левада-центр» внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.12.19

Московские следователи поймали банду киллеров из спецназа ФСБ. / Мужчине грозит лишение прав за автомобиль, как у мексиканской полиции. / МХАТ имени Горького в поисках Атлантиды. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»