Аномально тепло: зимняя погода в России бьет рекорды

На территории России установилась аномально теплая погода, температура воздуха в некоторых регионах превышает климатическую норму на 20 градусов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, наиболее сильные аномалии наблюдаются в Красноярском крае и Якутии.

«В Якутии на 20 градусов выше многолетних значений, то есть минимальные температуры будут до минус 20-25 градусов, а максимальные – около минус 15. Но оттепели на азиатской территории нигде не будет», – уточнил синоптик.

В то же время он отметил, что в европейской части России температура выше нормы на шесть-восемь градусов, что связано с прохождением атлантического воздуха через Уральские горы. «Это нечасто встречающаяся ситуация. На азиатской части континентальный климат, а тут будет умеренно влажная погода, когда так влияют воздушные массы из Атлантики», – пояснил Вильфанд.

Ранее Гидрометцентр России сообщал, что в начале года в некоторых городах обновились рекорды максимальной температуры. Например, 2 января перекрыт абсолютный максимум температуры в Пскове (+5,8°, предыдущий +5,5° в 2018 г.) и в Нижнем Новгороде (+4,7°, предыдущий +3,8° в 2007 г.)

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.01.20

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